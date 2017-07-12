Боливия хочет статуса Всемирного наследия для «Стены динозавров»

[Хорхе Арсьенага, мэр Сукре]:

«Это большой вклад в науку. В палеонтологическом исследовании, касающимся разных времён, участвовали специалисты из США, Бельгии, Швейцарии и Аргентины. Мы считаем, что в Сукре находится природный объект, достойный войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

«Стена динозавров» в Боливии может стать новым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такого статуса намерено добиваться правительство страны. Уникальный памятник природы находится недалеко от города Сукре. Нашли его более полувека назад.

Природное образование представляет собой почти вертикальную известковую стену 100-метровой высоты. Вся она буквально испещрена следами динозавров. Здесь их более 5000. Один из них – самый крупный в мире.

Примерно 70 миллионов лет назад эта стена была дном водоёма. Динозавры приходили сюда на водопой и оставляли следы в известняке. Позже при движении тектонических плит дно поднялось вертикально.

[Роксана Акоста, сотрудница ЮНЕСКО]:

«Стена динозавров свидетельствует о различных аспектах жизни этих животных. Дело не только в том, что на 64 тысячах квадратных метров много следов. Они принадлежат динозаврам разнообразных видов. Уже девять видов зарегистрированы и классифицированы».

Боливия подаст заявку на внесение «Стены динозавров» в список Всемирного наследия 30 сентября. Если ЮНЕСКО добавит объект в список, то Боливия получит доступ к международному финансированию. Эти средства помогут более эффективному сохранению природного памятника.