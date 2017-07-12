12 июля 2017

Боливия хочет статуса Всемирного наследия для «Стены динозавров»

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«Стена динозавров» в Боливии может стать новым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такого статуса намерено добиваться правительство страны. Уникальный памятник природы находится недалеко от города Сукре. Нашли его более полувека назад.

[Хорхе Арсьенага, мэр Сукре]:
«Это большой вклад в науку. В палеонтологическом исследовании, касающимся разных времён, участвовали специалисты из США, Бельгии, Швейцарии и Аргентины. Мы считаем, что в Сукре находится природный объект, достойный войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Природное образование представляет собой почти вертикальную известковую стену 100-метровой высоты. Вся она буквально испещрена следами динозавров. Здесь их более 5000. Один из них – самый крупный в мире.

Примерно 70 миллионов лет назад эта стена была дном водоёма. Динозавры приходили сюда на водопой и оставляли следы в известняке. Позже при движении тектонических плит дно поднялось вертикально.

[Роксана Акоста, сотрудница ЮНЕСКО]:
«Стена динозавров свидетельствует о различных аспектах жизни этих животных. Дело не только в том, что на 64 тысячах квадратных метров много следов. Они принадлежат динозаврам разнообразных видов. Уже девять видов зарегистрированы и классифицированы».

Боливия подаст заявку на внесение «Стены динозавров» в список Всемирного наследия 30 сентября. Если ЮНЕСКО добавит объект в список, то Боливия получит доступ к международному финансированию. Эти средства помогут более эффективному сохранению природного памятника.

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