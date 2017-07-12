Иностранные фирмы по очистке сточных вод нашли золотую жилу в Китае

Сточные канавы Китая могут стать золотой жилой для международных компаний. Страна с самым многочисленным населением не справляется с очисткой воды.

Многие реки загрязнены настолько, что к воде в них просто опасно прикасаться. Это настоящий коктейль из удобрений, тяжёлых металлов и канализационных стоков.

Исследование 2015 года показало, что две трети объёма подземных вод и треть воды в реках и озёрах непригодны для употребления.

Чтобы решить проблему, потребуются миллиарды долларов, а также помощь международных специалистов.

Примечательно, что острее всего проблема проявляется не в больших городах, таких как Пекин или Шанхай, а в сельской местности. Именно здесь очистная инфраструктура очень неразвита. И сюда направляют внимание технологические компании.

Вот, например, разработка израильской фирмы. Эта небольшая очистная станция в день пропускает около 20 тысяч литров воды. Установить её можно очень быстро. Она не требует много электроэнергии и идеально подходит для сельской местности.

Власти Китая приняли амбициозный план: за пять лет очистить воду в стране. При этом, согласно новым законам, за фильтрацию сточных вод ответственность несут чиновники на местах.

Именно это открывает «шлюзы» для многих компаний, которые хотят зайти на китайский рынок. Предполагается, что в ближайшие пять лет страна потратит на очистные технологии около 400 миллиардов долларов.