Столицами Олимпиад-2024 и -2028 могут стать Париж и Лос-Анджелес

Международный олимпийский комитет предложил Парижу и Лос-Анджелесу стать столицами летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах. Об этом в Лозанне объявил глава МОК.

Два города должны решить, кто примет Олимпиаду первым. Переговоры пройдут при участии МОК.

[Томас Бах, президент МОК]:

«Это бесценная возможность. Она много значит для будущего Олимпийских игр, потому что обеспечит их стабильное проведение на одиннадцать лет. Для нашего мира это нечто исключительное».

Только Париж и Лос-Анджелес претендуют на проведение Олимпиады-2024. Остальные кандидаты ранее отозвали заявки по разным причинам. Оценочная комиссия МОК уже посетила спортивные объекты двух оставшихся конкурентов. Оба города произвели хорошие впечатления.

И Париж, и Лос-Анджелес уже принимали Олимпийские игры. В американском мегаполисе они проходили в 1932 и 1984 годах. Теперь власти города с нетерпением ждут возможности провести Игры в третий раз.

[Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса]:

«Я нахожусь здесь в числе мэров двух городов, которые примут следующие две Олимпиады после Токио. И думаю, для нас обоих это волнующий день, для меня – безусловно. Я взволнован тем, что мы приблизились на шаг к этой цели. Уверен, мы её достигнем».

Париж проводил Олимпиаду в 1900 и 1924 годах. Потом ещё три раза подавал заявки, но проиграл.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Я и моя команда полны решимости вкладывать всю энергию, всё творчество и изо всех сил стремиться заключить это соглашение. Тогда Париж снова станет участником прекрасного олимпийского путешествия, которого ждал 100 лет. Мы хотим вернуть Игры в Париж».

По мнению парижских властей, проведение Олимпиады вернёт интерес зарубежных туристов к французской столице. Турпоток сократился после серии террористических атак.

По словам президента МОК, трёхстороннее соглашение может быть заключено уже в августе. Если стороны всё же не договорятся, то 13 сентября в Лиме выберут только хозяина Олимпиады-2024.