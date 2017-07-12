Прокуроры Перу просят о тюремном заключении экс-президента

Генеральная прокуратура Перу во вторник объявила, что хочет добиться досудебного заключения под стражу бывшего президента Ольянты Умалы. Он находится под следствием по обвинениям в отмывании денег. Как предполагается, он получал незаконное финансирование от бразильской строительной фирмы Odebrecht.

На скамье подсудимых по тем же обвинениям — и супруга экс-президента Надин Эредия. Её также хотят поместить в следственный изолятор.

Умала, который занимал президентский пост с 2011 по 2016 годы, все обвинения отрицает.

[Ольянта Умала, экс-президент Перу]:

«Мы удивлены и считаем эту меру оскорбительной. Я хочу отметить, что нет ни одного доказательства, которое бы могло стать основой для обвинения. Есть только ряд неподтверждённых определений».

Адвокат экс-президента сказал, что в последнее время не произошло ничего такого, что могло бы оправдать предварительное заключение под стражу.

Прокуратура хочет поместить Ольянту Умалу и его жену в следственный изолятор на 18 месяцев. Она обвиняет чету в том, что та незаконно получала средства на избирательную кампанию Умалы.

В этом году главный обвинитель по делу ездил в Бразилию, чтобы допросить Марселу Одебрехта. Бывшего главу бразильской строительной компании посадили на 19 лет за коррупцию. После этого он стал государственным свидетелем.

В Перу досудебное заключение под стражу часто используют для того, чтобы подозреваемые не покинули страну или же не чинили препятствий открытому расследованию.