Шифровальную машину «Энигма» купили за 100 евро, а продали за 45 000

[Кристиан Гаврила, сотрудник аукционного дома Artmark]:

«Коллекционер купил его на блошином рынке как печатную машинку. Он специалист по криптографии, который всю жизнь интересовался «Энигмой». Поэтому он отлично понимал, что покупает».

Румынский аукционный дом Artmark продал на торгах в Бухаресте военную шифровальную машину «Энигма» за 45 000 евро. Возможно, цена и невелика для такого лота. Но необычно то, что предыдущему владельцу аппарат достался всего за 100 евро.

Румыния была союзником нацистской Германии до 1944 года. Историки полагают, что в стране, возможно, сохранилось много немецких шифровальных машин.

«Энигму» использовали с 20-х годов прошлого века во многих странах. Но в нацистской Германии она была наиболее популярна. Гитлеровцы даже усовершенствовали аппарат после того, как в 32-м польские специалисты прочли закодированное сообщение.

Во время Второй мировой войны британец Алан Тьюринг создал машину для расшифровки кода «Энигмы». Некоторые историки считают, что она помогла быстрее победить гитлеровцев.

На международных аукционах «Энигмы» уходят с молотка за большие суммы. В июне дом Christie’s выручил за такую машину почти 550 тысяч долларов.