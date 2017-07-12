МАГАТЭ откроет второй банк ядерного топлива

МАГАТЭ открывает банк ядерного топлива в Казахстане. Там будет храниться низкообогащённый уран. Эти запасы станут страховкой на случай перебоев в поставках топлива для АЭС. Ещё одно их назначение — лишить страны мира интереса наращивать свои ядерные мощности, которые могут быть использованы для создания атомного оружия.

Первый аналогичный банк МАГАТЭ открыло в России. Оба хранилища могут пригодиться странам, которым по каким-либо причинам трудно получить ядерное топливо.

Как предполагается, в казахском Усть-Каменогорске будет храниться 90 тонн урана.

[Александр Ходанов, торговый директор Ульбинского завода]:

«В банке будет храниться 60 цилиндров типа 30B. В пересчёте на уран это будет порядка 90 тонн урана. Такого количества материала достаточно для производства топлива для полной загрузки одного ядерного реактора стандартной мощностью 1000 мегаватт».

Финансирование на банк поступило от доноров. Среди них США, ЕС, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Норвегия. Американский миллиардер Уоррен Баффетт выделил на проект 50 миллионов долларов.

[Александр Ходанов, торговый директор Ульбинского завода]:

«Полугода будет вполне достаточно, чтобы обеспечить поставку материала и изготовления топлива. Как правило, сроки изготовления топлива планируются заранее. То есть, МАГАТЭ само будет закупать материал, транспортировать его. Затраты Казахстана связаны исключительно с хранением этого материала и с обслуживанием банка».

Выбор пал на Казахстан, поскольку страна – крупнейший в мире производитель урана.