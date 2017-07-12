Сирийцы вынуждены пользоваться солнечными панелями

Район Хула в сирийской провинции Хомс. Такие солнечные панели теперь можно увидеть почти возле каждого дома. Этот район находится в 165 километрах от Дамаска. Здесь из-за войны подача электричества почти полностью прекратилась.

Люди не могут пользоваться холодильниками, телевизорами или включать вентиляторы. На помощь приходит энергия солнца.

Это магазинчик Самера Шабана. Он продаёт мороженое и другие молочные товары. Электричество ему очень необходимо, ведь от этого зависит его доход.

[Самер Шабан, владелец магазина мороженого]:

«В Хуле перебои с электричеством очень сильные, нам нужно электричество. Я продаю сыр, йогурт и мороженое, поэтому должен использовать солнечные панели. Они производят 150 ампер. Кроме панелей мы используем батареи и преобразователи».

Местный житель Мохаммед говорит, что без солнечных панелей невозможно пользоваться вентиляторами, а жара летом стоит просто невыносимая.

[Мохаммед Хармуш, местный житель]:

«Электричество дают всего на час. Все приборы не могут работать на батареях. Мы должны приобретать солнечные панели, чтобы заряжать батареи и использовать электрические бытовые приборы, особенно в жару».

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Половина из 22 миллионов жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Более 440 тысяч человек погибли.