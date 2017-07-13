13 июля 2017

Льдом, арбузами и душем спасают от жары питомцев Пекинского зоопарка

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Льдом и арбузами спасают от жары питомцев Пекинского зоопарка. Ранее власти города объявили «жёлтый» уровень тревоги из-за высокой температуры. В ближайшие дни она не опустится ниже 35 градусов.

Работникам зоопарка пришлось изменить режим питания.

[Цзи Юньлун, смотритель зоопарка]:
«Как правило, мы кормим их в 10:00, 12:00 и 14:00 часов. Это в три раза чаще обычного».

Смотрители угощают кусочками арбуза и льда обезьян, с рук кормят тапиров и других обитателей. После освежающей трапезы – прохладный душ.

[Цзи Юньлун, смотритель зоопарка]:
«Мы установили водяные опрыскиватели на деревьях. Они помогают снизить температуру на 6-7 градусов. Это один способ. Другой заключается в том, что мы кладём несколько кусков льда, и животные могут лизать их или стоять рядом».

Жара и духота донимают всех питомцев. Львы предпочитают лежать и почти не двигаться. Тигр вообще забрался в воду и решил не выходить. Обезьянки жадно поглощают лёд.

Аномально жаркая погода установилась сразу в нескольких провинциях Китая. Там также объявлен «жёлтый» уровень опасности.

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