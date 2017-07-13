Льдом, арбузами и душем спасают от жары питомцев Пекинского зоопарка

Работникам зоопарка пришлось изменить режим питания.
[Цзи Юньлун, смотритель зоопарка]:
«Как правило, мы кормим их в 10:00, 12:00 и 14:00 часов. Это в три раза чаще обычного».
Смотрители угощают кусочками арбуза и льда обезьян, с рук кормят тапиров и других обитателей. После освежающей трапезы – прохладный душ.
[Цзи Юньлун, смотритель зоопарка]:
«Мы установили водяные опрыскиватели на деревьях. Они помогают снизить температуру на 6-7 градусов. Это один способ. Другой заключается в том, что мы кладём несколько кусков льда, и животные могут лизать их или стоять рядом».
Жара и духота донимают всех питомцев. Львы предпочитают лежать и почти не двигаться. Тигр вообще забрался в воду и решил не выходить. Обезьянки жадно поглощают лёд.
Аномально жаркая погода установилась сразу в нескольких провинциях Китая. Там также объявлен «жёлтый» уровень опасности.