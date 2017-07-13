Новый налог: из зарплат мигрантов в Израиле будут вычитать 20%

Теклит Майкл 9 лет назад бежал из Эритреи от воинского призыва, преодолел опасное путешествие через Синайский полуостров и запросил статус беженца в Израиле.

Сегодня 29-летний мужчина работает поваром в одном из ресторанов Тель-Авива. Его семья осталась в Эритрее. Они ждут, когда он получит официальные документы, чтобы перебраться к нему. Однако к одной трудности прибавилась другая.

Недавно израильское правительство постановило, что работодатели должны вычитать из зарплат мигрантов по 20% и переводить деньги на специальный депозит. Он станет доступным человеку только в том случае, если он решит уехать из Израиля.

[Теклит Майкл, беженец из Эритреи]:

«Если вы давите на кого-то, чтобы он покинул страну, то это нельзя назвать добровольным выездом, это недобровольный выезд. Вы делаете его жизнь всё сложнее и сложнее, чтобы он уехал, это не добровольно. Они хотят, чтобы мы уехали только из-за цвета нашей кожи».

От армии Теклит бежал, поскольку там очень жестоко обращаются с солдатами и заставляют их служить намного дольше положенного срока. Это подтверждают правозащитные организации.

[Теклит Майкл, беженец из Эритреи]:

«Я бежал от диктаторского режима, и не только я. Многие беженцы спасаются от диктаторских режимов и геноцида. Они приехали не для того, чтобы забирать работу у израильтян, они не собираются оставаться навсегда. Я надеюсь, что однажды я вернусь домой. Это моя мечта».

Владелец одного из ресторанов в Тель-Авиве говорит, что новые правила несправедливы.

[Идо Брейер, менеджер ресторана в Тель-Авиве]:

«Государство просит меня оказаться меж двух огней. Чтобы я крал, чтобы забирал ещё 20% у моих сотрудников, очень преданных рабочих, которые каждый день выкладываются по максимуму». [Тумиски, беженец из Эритреи]:

«Если они отрежут 20% от их зарплаты, как они будут здесь жить? Что это за ситуация, зачем создавать нам такие проблемы? Если вы не хотите нас здесь видеть, соберите нас всех и вывезите. Они не хотят нас здесь видеть из-за нашего цвета кожи».

При этом в стране наблюдается нехватка рабочей силы.

[Шай Берман, главный менеджер Ассоциации израильских ресторанов]:

«Это большая проблема для индустрии, поскольку у нас не хватает работников. Среди израильтян никто не хочет вытирать столы и мыть посуду, поэтому мы зависим от этих работников».

Власти Израиля считают большинство мигрантов и просителей убежища преступниками, совершившими незаконный переход государственной границы. Ранее премьер-министр Нетаньяху говорил, что эти люди представляют угрозу для израильского общества.