Экс-президенту Бразилии дали 9,5 лет тюрьмы за коррупцию

Бывшему популярному лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве присудили девять с половиной лет тюрьмы за коррупцию. Приговор буквально разделил бразильцев на два лагеря. Одни приветствуют решение суда, другие считают его несправедливым.

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Думаю, что (судья) Сержиу Мору вынес правильный приговор. Неважно, насколько вы важная персона. Закон для нас на первом месте. Его надо соблюдать. Если (Лула) сделал что-то неправильно, а, видимо, так и есть, то должен ответить за преступления». [житель Рио-де-Жанейро]:

«Мне кажется, нет оснований для приговора. Этого не должно было случиться». [жительница Рио-де-Жанейро]:

«Я не верю в справедливость судьи Сержиу Мору. Он предвзято относится к людям. У него есть политические взгляды, а доказательства ему не нужны».

Экс-президента признали виновным в получении взятки от строительной компании OAS в размере более одного миллиона долларов. В обмен на эти деньги он, по мнению суда, помогал заключать контракты с государственной компанией Petrobras.

Лула да Силва вины не признаёт. Заявляет, что его преследуют политические оппоненты. Такого же мнения придерживается и Дилма Русеф – политическая соратница Лулы да Силвы. Её саму в августе прошлого года отстранили от должности президента из-за подозрений в коррупции.

Лула да Силва занимал пост президента два срока подряд – с 2003 по 2011 годы. При нём уровень бедности в стране стал меньше на половину. Лула да Силва до сих пор популярен среди многих избирателей. Однако во время его президентства участились политические и коррупционные скандалы.

Пока Лула да Силва в тюрьму не отправится. Согласно бразильским законам, осуждённый может оставаться на свободе во время подачи и рассмотрения апелляции. Партия трудящихся, в которой состоит экс-президент, также называет приговор несправедливым и намерена помочь его обжаловать.