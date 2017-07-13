ООН смогла доставить продовольствие в отдалённые районы Ракки

Всемирная продовольственная программа ООН смогла доставить продовольствие наземным транспортом в отдалённые места в провинции Ракка на северо-востоке Сирии. Такое происходит впервые за два года. И всё благодаря тому, что международная коалиция во главе с США оттеснила боевиков ИГИЛ, разблокировав дорогу.

Ранее продукты питания в эти лагеря для внутренних переселенцев доставляли только путём сбрасывания с воздуха.

[Джейкоб Керн, директор ВПП ООН в Сирии]:

«У нас не было доступа сюда по дороге с 2015 года, и вот теперь мы получили возможность ежемесячно поддерживать 250 тысяч человек жизненно важной продовольственной помощью. Мы также можем помогать переселенцам из Ракки. Этот наземный доступ заменит воздушный, которым мы пользовались год. И конечно, это позволит сэкономить значительные суммы денег, на которые мы сможем ежегодно дополнительно поддерживать 100 тысяч человек».

Боевики «Исламского государства» — террористической организации, запрещённой во многих странах, включая Россию, — захватили Ракку в 2014 году. Десятки тысяч жителей бежали из города, осев в лагерях для переселенцев в провинции Ракка и в соседних.

[Або Исмаэль, фермер]:

«ИГИЛ разрушили мой дом, забрали мои документы, моих овец, 50 кур — всё забрали». [Або Нашаат, госслужащий]:

«Я из Мансуры. Бомбёжка не прекращалась, и ИГИЛ не давало нам уехать. Не было еды, хлеба, питьевой воды — ничего не было».

Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно снабжает гуманитарной помощью восемь труднодоступных районов провинции Ракка, где осели около 200 тысяч переселенцев.

По данным УВКБ ООН, в самом городе Ракке остаются около 50 тысяч мирных жителей, и у них заканчиваются запасы воды, продовольствия и медикаментов.