Еврокомиссия положительно оценила реформы в Греции

Финансовое положение Греции улучшилось. Теперь Европейский союз должен отменить дисциплинарные меры в отношении Афин за чрезмерный дефицит бюджета. Об этом в среду объявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансовым делам]:

«Сегодня Еврокомиссия предлагает закрыть для Греции процедуру избыточного дефицита. Для этой страны и для всей еврозоны это важный момент».

Согласно правилам ЕС, все страны-члены блока должны удерживать дефицит бюджета в рамках 3% ВВП. В противном случае им грозят санкции и большие штрафы. В прошлом году дефицит Греции на семь десятых процента превышал норму. В этом году, как ожидается, он в целом составит всего 1,2%.

[Алексис Ципрас, премьер-министр Греции]:

«Сегодня мы возвращаемся к норме. Дефицит в 2017 составит всего 1,2%. Прогноз на 2018 год – всего 0,6%».

Остановить процедуру можно только с согласия всех 28 стран блока. Если это произойдёт, то давление на Афины станет ещё меньше.

[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансовым делам]:

«Греция выполнила свои обязательства перед Европейским союзом и еврозоной. Всё благодаря процессу реформ. Сейчас государственные финансы пришли в порядок и находятся под контролем. Проводятся реформы, которые способствуют экономическому росту. Другими словами, Греция всё больше становится надёжной страной».

На прошлой неделе кредиторы еврозоны выделили стране очередной транш в размере 8,5 миллиардов евро. Общий объём текущей третьей программы финансовой помощи – 86 миллиардов. Она завершается в августе 2018 года.

По словам Московиси, следующим шагом для Греции станет восстановление доступа к рынку ценных бумаг. Он был закрыт для страны с 2009 года.