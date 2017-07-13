Кубинские мастера ищут сырьё в мусорных баках

Для кого-то эти деревяшки – просто ненужный мусор. А для кубинца Олаффа Алехо – желанный материал для работы. Мастер создаёт красивые соляные лампы с абажурами из дерева.

Несколько лет назад кубинские власти разрешили людям заниматься бизнесом. Однако предпринимателям негде закупать оборудование и сырьё. Многие вынуждены использовать отходы.

[Олафф Алехо, кубинский предприниматель]:

«Эти лампы на 50-60 процентов сделаны из переработанной древесины. Люди выбрасывают на помойку дверные косяки, которые собираются менять, или плотники выбрасывают обрезки, а я перерабатываю это».

Владелица швейной мастерской Каридад Лимонта также творчески решает проблему с недостатком сырья. Она собирает обрезки брюк и рубашек. С их помощью на свет появляются оригинальные дизайнерские сумки.

[Каридад Лимонта, швея]:

«Нам приносят одежду в ремонт. Всегда что-то остаётся – например, кусок штанины. Мы храним всё это».

Мастера, ремонтирующие лампы, тоже ищут необходимые детали в мусорном баке.

[Гретель Серрано, мастер по ремонту ламп]:

«Мы вынуждены так делать, поскольку, в основном, нам негде купить новые инструменты или детали для ремонта».

Впрочем, предприниматели не сетуют на судьбу. Говорят: трудная ситуация помогает развить творческие таланты и работать с огоньком.

По официальным данным, к декабрю 2016 года число предпринимателей на Кубе превысило полмиллиона.