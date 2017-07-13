Айсберг размером с две Москвы откололся от ледника в Антарктиде

Один из самых больших айсбергов за всю историю наблюдений откололся от ледника в Антарктиде. Об этом в среду сообщили учёные. Если гигант выйдет в море, то это станет большой проблемой для судоходства в регионе.

Площадь исполина – 5800 квадратных километров. На нём могли бы поместиться, например, два государства Люксембург или две Москвы.

Толщина айсберга – 200 метров, а вес – один триллион тонн.

[Эдвард Кинг, геофизик]:

«На полуострове в Антарктиде, где находится ледник Ларсена, произошло много изменений, поскольку там температура поднимается быстрее, чем где-либо на континенте. То есть мы должны пристально следить за этим местом».

Откол произошёл в период с 10 по 12 июля. В результате площадь ледника Ларсена сократилась сразу на 12%.

[Эдвард Кинг, геофизик]:

«В Антарктиде неимоверно большое количество льда. Если ледники будут рассыпаться быстрее, и весь этот лёд будет попадать в океан, то это неизбежно приведёт к повышению уровня мирового океана».

Трещину на леднике обнаружили при помощи спутника ещё в 2010 году. С тех пор за ней наблюдали.

[Эдвард Кинг, геофизик]:

«Потенциально в Антарктиде льда хватит, чтобы уровень океана повысился на много метров. Но это не произойдёт завтра или в следующем году. На этот процесс потребуется время. Но мы считаем, что этот процесс начался».

Обычно ледники естественным образом восстанавливают свою площадь. Однако учёные опасаются, что ледник Ларсен C может постигнуть участь его соседа, ледника Ларсен B. Он распался в 2002 году. Это произошло через семь лет после того, как от него откололся айсберг площадью 3500 квадратных километров.