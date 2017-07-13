Тянучки на велодорожках: велосипедистам помогут мониторы

Утренний час пик в Копенгагене. Работники, студенты и прочие жители спешат в пункты назначения по велодорожкам. Порой здесь случаются тянучки и даже пробки.

[жительница Копенгагена]:

«Иногда вокруг слишком много велосипедистов, люди подъезжают слишком близко друг к другу, как на автомобилях. Временами это очень напрягает. В таких случаях предпочитаю идти пешком».

Теперь же власти придумали способ облегчить поездки для велосипедистов.

На подъездах к центру установили несколько мониторов. Они показывают, насколько дорожка загружена. Если двухколёсных транспортных средств слишком много, на экранах предлагают альтернативные маршруты.

[Стеффен Расмуссен, представитель транспортного управления Копенгагена]:

«Впереди есть датчики, которые оценивают загруженность. Если велосипедистов много, мы советуем им свернуть на другую дорожку, по которой они смогут быстрее добраться до работы или учёбы».

В прошлом году впервые в истории в центре Копенгагена зарегистрировали больше велосипедов, чем машин. Велосипедистов было 265 тысяч, а автомобилистов – 252 тысячи. Для сравнения, в 1970-м велосипедов было 100 тысяч, а машин 340 тысяч.

Мониторы предупреждают, если впереди ведутся дорожные работы. Если загруженность дорожек некритичная, то отображается интересная статистика. Например, на чём сейчас ехать быстрее: велосипеде или машине.

[житель Копенгагена]:

«Я не каждый день проезжаю мимо мониторов. Но мне нравится на них смотреть, поскольку я езжу тут обычно в час пик, и на них показывают, что я еду быстрее автомобилей».

В настоящее время около 40% всех жителей столицы, которые ездят в центр на работу или учёбу, пользуются велосипедом. К 2025 году это число хотят увеличить до 50%.