В Монголии объявили войну частным добытчикам угля

Уганбаатар работает на глубине 50 метров под землёй, где мало воздуха. Он один из тысяч монголов, которые пытаются выжить, добывая уголь.

Хотя сезон начинается только осенью, когда земля промерзает и работа становится безопаснее, 31-летний мужчина и его коллеги начали с опережением. Добычу угля они ведут в шахте Налайха – одного из девяти административных районов столицы Монголии.

Впрочем, уже скоро сезон для них может закончиться. Власти объявили войну небезопасным шахтам. Их начали закрывать по всей стране. Это означает, что таким, как Уганбаатар, заработать станет ещё сложнее.

Первым ударом стала приватизация шахт. До этого они были открыты для всех.

[Уганбаатар, шахтёр]:

«Сейчас все шахты принадлежат частным владельцам, и все лицензии купили влиятельные шишки. Когда начинаешь где-то копать, тут же кто-то приходит и прогоняет. Обычным шахтёрам, таким как я, найти место для добычи невозможно».

Слабая экономика и небывало суровые зимы в конце 90-х подтолкнули многих монгольских скотоводов сменить профессию и стать шахтёрами. В настоящее время с новой волной экономического кризиса всё больше монголов опускаются в шахты.

[Бямбадорж, владелица частной шахты]:

«В Налайхе жизнь вращается вокруг шахт. Шахты – это то, что поддерживает нашу жизнь. Родственники жителей Налайха тоже живут за счёт шахт».

Власти требуют от всех получать лицензии. И некоторые компании действительно их получили. Однако не все работают в безопасных условиях.

[Баттулга, сотрудник ведомства природных ресурсов Монголии]:

«Наш департамент провёл инспекции в Налайхе, и мы обнаружили много нарушений норм безопасности. Люди работали в шахтах без доступа воздуха, поэтому мы потребовали аннулировать лицензии на частную добычу в Налайхе».

Глава спасательной бригады говорит, что после закрытия шахт добыча не прекратится.

[Гомбодорж Буянтогтох, командир спасательной бригады]:

«На следующий день эти ребята придут к закрытым шахтам и начнут копать с другой стороны».

За последние 25 лет власти зафиксировали в Налайхе 234 случая гибели людей в шахтах. Однако местные жители говорят, что реальное число намного больше.