Афганским девушкам-робототехникам в итоге дали визы в США по просьбе «сверху»

Девушкам из афганской женской команды по робототехнике, в конце концов, дали визы в США. До этого они получили два отказа и совсем потеряли надежду на то, чтобы лично участвовать в Международной олимпиаде робототехники в Вашингтоне. Теперь же у них появилась такая возможность.

[Фатима Кадерьян, член команды]:

«Мы разочаровались, когда американцы не выдали нам визы, показав, что расценивают Афганистан не так, как другие страны. Мы потеряли надежду и были очень расстроены, но теперь мы счастливы, что они дали нам возможность приехать». [Лида Азизи, член команды]:

«Афганистан — страна, погружённая в войну, где женщинам сложно добиться каких-либо улучшений. Но сейчас нам выпал большой шанс принять участие в этом соревновании. Это хорошо и для всей нашей страны».

Как сообщается, визы девочкам выдали по личной просьбе Дональда Трампа. Представитель Посольства США в Кабуле сказал, что не может давать публичные комментарии по конкретным случаям. При этом официальные лица в Вашингтоне подтвердили, что для девочек сделали исключение.

[Фатима Кадерьян, член команды]:

«Мы очень рады поддержке со стороны американцев и мистера Трампа. Спасибо им, что дали нам визы, которые позволят нам поехать на соревнования».

Команда из шести девушек — из провинции Герат. Она единственная в своём роде в стране, где женщинам сложно получить образование и устроиться на работу. Соревнования по робототехнике в Вашингтоне будут проходить с 16 по 18 июля.

К слову, Афганистан не входит в список шести мусульманских стран, гражданам которых по инициативе Дональда Трампа запретили выдавать визы в США.