Что обсудили Трамп и Макрон на встрече в Париже

США готовы пересмотреть свой отказ от Парижского соглашения по климату. Об этом президент Дональд Трамп сказал по время официального визита во Францию. В четверг он выступил перед журналистами в Париже.

Впрочем, Трамп не сказал, что именно может убедить его изменить своё решение.

[Дональд Трамп, президент США]:

«США хотят оставаться лидером в защите окружающей среды и одновременно укреплять энергетику, безопасность и экономику. Дружба между нашими двумя странами и нами лично – нерушимая. Наши редкие разногласия – ничто перед бессмертными связями в культуре, судьбе и свободе».

Ранее Макрон выступал с критикой в адрес Дональда Трампа. Однако, как отмечают аналитики, оба заинтересованы в дружбе. Эммануэль Макрон надеется повысить роль Франции на международной арене, а Трампу нужны соратники за границей.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Я не согласен с тем, как (США) интерпретируют важность Парижского соглашения. Мы говорили об этом разногласии перед и после того, как президент Трамп принял решение. Но может ли это помешать нам обсуждать другие темы? Определённо — нет, ни при каких обстоятельствах».

Президенты затронули и тему терроризма. Недавно иракские военные объявили об освобождении Мосула — города, который был главным оплотом ИГИЛ в стране.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь мы должны работать с правительством Ирака и с нашими партнёрами и союзниками в регионе, чтобы закрепить наши достижения и обеспечить то, чтобы победа оставалась победой, а не так, как в прошлый раз».

Эммануэль Макрон же поговорил о Сирии.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Мы изменили подход Франции в отношении Сирии, теперь мы хотим получать результаты. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами, в частности — с Соединёнными Штатами Америки».

14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии. Трамп будет почётным гостем на празднованиях.

Во время визита в Париж Трамп и Макрон провели переговоры в Елисейском дворце, а также поужинали на Эйфелевой башне. А первая леди США Меланья Трамп по традиции посетила столичную детскую больницу.