Что обсудили Трамп и Макрон на встрече в Париже

США готовы пересмотреть свой отказ от Парижского соглашения по климату. Об этом президент Дональд Трамп сказал по время официального визита во Францию. В четверг он выступил перед журналистами в Париже.
Впрочем, Трамп не сказал, что именно может убедить его изменить своё решение.
[Дональд Трамп, президент США]:
«США хотят оставаться лидером в защите окружающей среды и одновременно укреплять энергетику, безопасность и экономику. Дружба между нашими двумя странами и нами лично – нерушимая. Наши редкие разногласия – ничто перед бессмертными связями в культуре, судьбе и свободе».
Ранее Макрон выступал с критикой в адрес Дональда Трампа. Однако, как отмечают аналитики, оба заинтересованы в дружбе. Эммануэль Макрон надеется повысить роль Франции на международной арене, а Трампу нужны соратники за границей.
[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Я не согласен с тем, как (США) интерпретируют важность Парижского соглашения. Мы говорили об этом разногласии перед и после того, как президент Трамп принял решение. Но может ли это помешать нам обсуждать другие темы? Определённо — нет, ни при каких обстоятельствах».
Президенты затронули и тему терроризма. Недавно иракские военные объявили об освобождении Мосула — города, который был главным оплотом ИГИЛ в стране.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Теперь мы должны работать с правительством Ирака и с нашими партнёрами и союзниками в регионе, чтобы закрепить наши достижения и обеспечить то, чтобы победа оставалась победой, а не так, как в прошлый раз».
Эммануэль Макрон же поговорил о Сирии.
[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Мы изменили подход Франции в отношении Сирии, теперь мы хотим получать результаты. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами, в частности — с Соединёнными Штатами Америки».
14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии. Трамп будет почётным гостем на празднованиях.
Во время визита в Париж Трамп и Макрон провели переговоры в Елисейском дворце, а также поужинали на Эйфелевой башне. А первая леди США Меланья Трамп по традиции посетила столичную детскую больницу.