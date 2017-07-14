Умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

Китайский правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо 13 июля скончался в больнице города Шэньян на северо-востоке Китая. Там он проходил лечение. У Лю была последняя стадия рака печени.

Согласно веб-сайту провинциального юридического управления, у 61-летнего Лю была нарушена работа внутренних органов, и попытки его спасти оказались безуспешными.

В 2009 году Лю Сяобо приговорили к 11 годам заключения за «подстрекательство к подрыву государственной власти». Он подписал так называемую Хартию-08. В ней активисты призвали власти провести в Китае масштабные демократические реформы.

Приговор для Лю осудили Евросоюз, США и Верховный комиссар ООН по правам человека.

Из тюрьмы в больницу для лечения Лю Сяобо перевели незадолго до его смерти.

Ранее звучали призывы перевести правозащитника в Америку или Европу, чтобы он получил более качественную медицинскую помощь. Однако китайские власти сообщили дипломатам из США, Германии и ЕС, что Лю не выдержит перелёта.

Много вопросов вызвал и ролик, опубликованный на YouTube. На нём запечатлено три эпизода: Лю играет в бадминтон на территории тюрьмы, ему проводят медицинское обследование, и его навещает жена. Многие выразили мнение, что это пропагандистский ролик. Его китайские власти могли снять в ответ на критику, что с Лю плохо обращаются в заключении.

После смерти правозащитника в Гонконге прошёл вечер со свечами.

[участник акции протеста]:

«Считаю ли я, что это важно? Я просидел здесь четыре дня. Лю Сяобо – великий борец за демократию в Китае. Он первый китаец, который получил Нобелевскую премию мира. Мы должны идти по его стопам и возглавить движение за демократию в Китае. Я здесь, чтобы почтить его память».

Лю Сяобо неоднократно приговаривали к тюремным срокам. Так, с 1989 по 1991 годы он находился в заключении за поддержку студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь. Премию мира ему вручили за длительное ненасильственное отстаивание прав человека в Китае.