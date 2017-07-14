Скелет голубого кита подвесили под сводами лондонского музея

Гигантский скелет голубого кита теперь встречает посетителей лондонского Музея естествознания. Его подвесили под сводами центрального зала. Причём создаётся впечатление, будто он вот-вот нырнёт вниз – к людям.

Раньше в этом зале находился один из самых знаменитых экспонатов музея – динозавр Диппи. Преемника выбирали самого достойного.

[Иан Оуэнс, сотрудник музея]:

«Для нас голубой кит – культовое животное. В конце XIX века в мире было примерно 250 тысяч голубых китов. Люди охотились на них, пока их не осталось около 400. Однако затем их взяли под охрану, и теперь голубых китов примерно 25 тысяч».

Сотрудники музея надеются, что экспонат будет вдохновлять людей и дарить надежды на лучшее будущее.

[Майкл Диксон, директор музея]:

«Скелет голубого кита под названием «Надежда» отражает наше видение того, как будет развиваться музей. И надежда рождается благодаря нашей способности делать правильный выбор и двигаться к экологически устойчивому будущему планеты».

Останки голубого кита были куплены в 1892 году за 250 фунтов стерлингов. Длина скелета – 25 метров. Весит он четыре с половиной тонны.

Динозавр Диппи – это гипсовая копия диплодока Карнеги. Её установили в Музее естествознания более 100 лет назад. В будущем году экспонат отправится в турне по другим городам Великобритании.

Лондонский музей естествознания известен своей коллекцией скелетов динозавров. Все эти экспонаты находятся в центральном зале.