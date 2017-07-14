14 июля 2017

Мешок для сбора лунной пыли выставят на торги

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Этот мешок астронавт Нил Армстронг использовал для сбора образцов пыли с поверхности Луны. Скоро его продадут на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. В нем до сих пор сохранились частички пыли и мелкие камни. Организаторы намерены выручить за лот от двух до четырех миллионов долларов.

[Кассандра Хэттон, вице-президент Sotheby’s]:
«Этот мешок для дезинфекции, он был защитным. Он защищал образцы от любого загрязнения со стороны людей и нашей планеты. С другой стороны, он защищал космический корабль и Землю от потенциального заражения лунными патогенами».

Торги посвящены 48-й годовщине высадки человека на Луну. На них выставят еще несколько космических лотов. Среди них план полёта корабля Аполлон-13, во время которого произошла серьёзная авария, единственная для лунных миссий Аполлонов.

План включает заметки астронавтов до и после взрыва на борту. Ожидается, что за него отдадут от 30 до 40 тысяч долларов.

Среди 173 лотов также карты, глобусы, космические костюмы, модели, ракетные двигатели и даже игрушечная собачка Снупи с автографами. Этот персонаж был талисманом команды астронавтов корабля Апполон-10. Ожидается, что она уйдет с молотка как минимум за две тысячи долларов.

[Кассандра Хэттон, вице-президент Sotheby’s]:
«Это уникальные предметы, которые не привязаны к какой-то культуре. Неважно, какая у вас вера, откуда вы, на каком языке вы говорите, каков ваш уровень образования и сколько вам лет. Мы все смотрели в небо и гадали, что же происходит среди звёзд».

Аукцион пройдёт 20 июля.

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