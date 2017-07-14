В Австралии нашли руины старинной школы

Австралийские археологи кропотливо, слой за слоем, снимают почву на том месте, где 130 лет назад стояла школа. Её руины обнаружила Бек Паркес – консультант по историческому наследию. Она проводила проверку перед началом строительства в посёлке Гугонг. Найденная школа – одна из старейших в стране.

[Бек Паркес, консультант по историческому наследию]:

«В процессе раскопок обнаружены несколько грифельных карандашей и фрагменты грифельных досок. Такими пользовались в школах XIX века. В южной стороне располагался довольно простой каменный камин».

Археологи также нашли ножницы и маленький напёрсток. Значит, в школе учили и рукоделию. По мнению учёных, это была простая деревенская школа.

Раскрыть часть истории страны помогают студенты-археологи. Работы много, а время торопит. Когда раскопки завершатся, в посёлке начнётся строительство. Здесь возведут дома и построят новую среднюю школу. На месте руин также вырастет какое-нибудь здание.

Первое европейское поселение в Австралии основал в конце XVIII века английский адмирал Артур Филлип. Так появилась британская колония Новый Южный Уэльс. Позже колонизация распространилась по всему континенту.