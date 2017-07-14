Лучший сервис современных гаджетов

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В двадцать первом столетии, разве что у малыша ясельной группы нет навороченного смартфона или ноутбука, хоть наверняка через пару-тройку лет, это утверждение будет ложным. Безусловно, эти изобретения значительным образом облегчают нашу жизнь, и нам практически кажется уже невозможным их отсутствие.

В гонке за более новой моделью, некоторые готовы отдать все свои сбережения до последней монеты, не задумываясь о том, сколько прослужит этот аксессуар. Несмотря на внушительную стоимость, многие из них всё равно ломаются, даже не достигнув окончания своего гарантийного срока.

Всё и даже больше о телефонах, айфонах, айпадах и айподах бренда Apple и не только, досконально знают на remfox.ru/. Здесь не первый год работаю профессионалы, «собаку съевшие» на ремонтах и обслуживании девайсов. Все виды работ производятся в наиболее кратчайшие и удобные для клиента сроки. При необходимости замены деталей, используется только качественная оригинальная продукция, а не даже её хорошая подделка или клон.

Уверенность в проведённой работе позволяет мастерам, работающим в сервисе предоставлять гарантию. Начальный этап работы, который характеризуется пониманием и обнаружением неполадки, всегда бесплатный. Какой бы серьёзной не была проблема, специалисты центра непременно помогут в её решении, и обязательно восстановят первоначальную работоспособность устройства.

Иногда человеку очень тяжело доверить ремонт своего телефона или ноутбука. Чаще всего так случается из-за недобросовестных ремонтных организаций, которые гребут сумасшедшие деньги ни за что. Попав к такому мастеру, ничего и не подозревают, неладное проявится позже, когда через немного времени девайс снова окажется в нерабочем состоянии. В RemFox работают только добросовестные профессионалы, отвечающие за качество работы и предоставляющие длительный гарантийный период пользования, до полугода.

В центр не обязательно ехать лично, можно пригласить мастера к себе домой, который выезжает по первому требованию.

Весь световой день, с 9 часов утра, мастера всегда готовы предложить свои услуги. Обычно ремонт не занимает времени больше, чем 30 минут, потому помимо компетентности сотрудников центра, они ещё и очень мобильны. Никто и нигде не справится с задачей по ремонту лучше, чем в представленном сервисном центре. Поэтому глупо искать кого-то ещё. А убедиться в этом помогут отзывы людей, не первый год сотрудничающих с RemFox.