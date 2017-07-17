Монголы состязались в борьбе и стрельбе из лука на празднике «Надом»

Грандиозный фестиваль «Надом» привлёк в Улан-Батор тысячи зрителей со всей страны. Этот праздник проходит в Монголии каждый год в середине лета. Он посвящён традиционным спортивным состязаниям: монгольской борьбе, скачкам и стрельбе из лука.

[Тувшинкуу Мункзая, продюсер церемонии открытия фестиваля]:

«Этот праздник рассказывает историю Монголии».

В древние времена лук и стрелы служили оружием монгольским охотникам, а потом – и воинам. Сейчас это традиционный вид спорта. В соревнованиях наравне с мужчинами могут участвовать и женщины. Учатся этому искусству с малых лет.

[Батгерел Бичир, стрелок из лука]:

«Наш народ берёт в руки лук и стрелы в самом раннем возрасте. Мы учим детей пользоваться ими».

Монгольская борьба – тоже древний вид спорта. Перед соревнованиями борцы исполняют ритуальный танец, подражая движениям мифической птицы Гаруды. Затем начинается схватка. Правила просты – заставить противника коснуться земли любой частью тела. Ступни и ладони – не в счёт. Проигравший выбывает из соревнований.

Монгольские конные скачки отличаются от подобных состязаний в западных странах, где заезды обычно короткие. Здесь же дистанция – 26 километров. Наездники – дети и подростки. Среди них – и мальчишки, и девочонки. В скачках проверяется выносливость и прыткость лошадей.

Детей обучают верховой езде с 5-7 лет.

[Батбаяр Занбазар, тренер]:

«В течение 800 лет мальчишками начинали ездить на конях. Когда у монголов рождается мальчик, они говорят, что он станет либо борцом, либо наездником. Мальчишка всегда садится на лошадь. Это наша культура и история».

Помимо спортивных состязаний, во время фестиваля прошли театрализованные представления и музыкальные выступления.

Яркий и самобытный праздник понравился и гостям из-за рубежа.

[туристка из США]:

«Это непохоже на то, что я видела раньше. Во всех Соединённых Штатах не встретишь ничего, что сравнилось бы с этим зрелищем. Нам очень понравилось».

Праздник «Надом» иначе называют тремя мужскими играми. Отмечают его по всей Монголии. Но в Улан-Баторе всё проходит наиболее грандиозно.