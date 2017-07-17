17 июля 2017

Москва 200 лет назад: какой её видели иностранцы

| 0

Москву глазами иностранцев предлагает увидеть новая выставка Музея Москвы. В этом году столице России исполняется 870 лет. Экспозиция показывает, что удивляло её зарубежных гостей 200 лет назад.

[Владимир Кузнецов, куратор выставки]:
«Иностранцы всегда более остро воспринимают новое. Москва была для них удивительным городом. Все об этом пишут: что Москва очень отличается от других столиц Европы, что Москва — самый интересный город в Европе, самый русский город в России».

В отличие от Санкт-Петербурга, архитектура которого повторяла европейские столицы, Москва славилась своей самобытностью. Её храмы построены в древнерусском стиле по образцу Владимирских и Суздальских. Писатель Льюис Кэрролл, посетивший Россию в юности, был поражен красотой Храма Василия Блаженного.

[Владимир Кузнецов, куратор выставки]:
«Он пишет, что московские церкви похожи на кактусы с отростками. Действительно, эти купола напоминают какие-то кактусы».

Французских художников удивляли общественные бани, разбитые прямо на берегу притока Москвы-реки в самом центре города. Поражались иностранцы и тому, как россияне развлекались. На этой гравюре — Новинский бульвар, ныне примыкающий к Новому Арбату. 200 лет назад это была окраина города.

[Владимир Кузнецов, куратор выставки]:
«Это уже не город, а сельская местность с огородами, маленькими деревянными домиками. И вот весной здесь разбивали шатры, строили аттракционы, качели, трактиры».

Выставка продлится до конца августа.

Москва 200 лет назад: какой её видели иностранцыДТП в Германии: предположительно, 18 погибшихГигантская кувшинка расцвела в центре МосквыВ России снова популярен берёзовый сокДеревянные скульптуры в фантастическом лесуУникальную выставку для незрячих создали в БоливииКинофестиваль «Белые ночи» прошёл в ПетербургеДайверы взялись очистить Байкал от мусораМастер русской сказки: выставка Ивана Билибина в МосквеТайны жизни дивы Марии Каллас раскрывает выставка в Греции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *






© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.