Москва 200 лет назад: какой её видели иностранцы

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Москву глазами иностранцев предлагает увидеть новая выставка Музея Москвы. В этом году столице России исполняется 870 лет. Экспозиция показывает, что удивляло её зарубежных гостей 200 лет назад.
В отличие от Санкт-Петербурга, архитектура которого повторяла европейские столицы, Москва славилась своей самобытностью. Её храмы построены в древнерусском стиле по образцу Владимирских и Суздальских. Писатель Льюис Кэрролл, посетивший Россию в юности, был поражен красотой Храма Василия Блаженного.
Французских художников удивляли общественные бани, разбитые прямо на берегу притока Москвы-реки в самом центре города. Поражались иностранцы и тому, как россияне развлекались. На этой гравюре — Новинский бульвар, ныне примыкающий к Новому Арбату. 200 лет назад это была окраина города.
Выставка продлится до конца августа.