Египетские отели надеются не потерять туристов после нападения

В египетских отелях надеются, что недавнее нападение на туристов не повлияет на их бизнес. В одну из гостиниц, на пляже которой произошёл инцидент, приезжает много постояльцев из Германии, Украины, а также – из, Чехии, Польши и Армении.

[Халед Таха, менеджер отеля Sunny Days Al Palacio]:

«Эта атака – единичный случай, и такое может произойти где угодно».

Нападение произошло в минувшую пятницу в городе Хургада. Вооружённый ножом мужчина набросился на двух немецких туристок, отдыхавших на пляже отеля Захабия, и убил их. Потом он ранил ещё двух иностранок. После этого злоумышленник отправился на пляж соседней гостиницы и снова атаковал отдыхающих. Однако там его уже сумели остановить и арестовать. В общей сложности ранения получили четыре женщины.

Местные жители и туристы потрясены произошедшим.

[житель Хургады]:

«То, что случилось просто ужасно, очень печально. Я надеялся, что всё будет хорошо. Конечно, сейчас невозможно делать какие-то выводы, поскольку расследование не закончилось. Но я думаю, что нападение совершил преступник-одиночка». [туристка из России]:

«Вчера произошло очень трагическое событие. Мы все очень расстроены этим событием. Очень жалко этих людей, которые погибли. Но в Хургаде всё спокойно».

Среди пострадавших в ходе нападения – россиянка. Она получила множественные порезы, но её жизнь в безопасности.

В настоящее время российские авиакомпании не осуществляют полёты в Египет. Авиасообщение между двумя странами приостановлено с ноября 2015 года после крушения лайнера компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Причиной катастрофы стал теракт. Ответственность взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ, запрещённой в России и других странах.

Российские туристические компании также не имеют права продавать путёвки в Египет.