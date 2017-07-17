Тысячи поляков протестуют против судебной реформы

В столице Польши и других крупных городах проходят многотысячные протесты. Их организовала оппозиция и различные общественные группы, к которым присоединяются и простые граждане. Люди недовольны судебной реформой, которую проводит правящая партия «Право и справедливость».

В ночь на субботу обе палаты польского парламента одобрили закон, согласно которому национальный судебный совет будет избираться сеймом, то есть нижней палатой. Также планируется рассмотреть ещё один законопроект. Согласно нему, министр юстиции будет назначать судей Верховного суда без предварительных консультаций.

[Малгожата Герсдорф, председатель Верховного суда Польши]:

«Проект закона подразумевает, что министр юстиции значительно влияет на то, кто работает в судах, на увольнение судей, на дисциплинарные процедуры. Этот проект закона, который касается Верховного суда, – неконституционный».

Участники протеста говорят, что подобные изменения – «убийство» демократии, и называют главу правящей партии Ярослава Качиньского диктатором.

[Виктор, протестующий]:

«Наше правительство пытается взять под контроль суд и судебную систему Польши. На самом деле это уже произошло. Мы протестуем против концентрации всей власти в стране в руках одного диктатора – главы правящей партии». [Збигнев, протестующий]:

«Одна группа людей навязывает свою волю другой. Они хотят наделить себя властью и влиять на всё».

Днём протесты сопровождались выступлениями представителей оппозиции и шумными забастовками у здания парламента.

[житель Варшавы]:

«В Польше разрушают демократию. Следующий шаг в этом процессе разрушения – устранение независимой судебной системы, независимой от политической власти». [жительница Варшавы]:

«Думаю, этот закон, который так активно продвигает министр юстиции, разрушит три ветви власти в стране, а они основа демократии».

Между тем, правящая партия «Право и справедливость» говорит, что хочет сделать судебную систему более эффективной и прозрачной. Она пришла к власти в 2015 году. С тех пор партия провела кардинальные перестановки в конституционном суде и предоставила министру юстиции контроль над работой генерального прокурора.