Венесуэльцы вышли на «народный референдум»

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Венесуэльская оппозиция провела в воскресенье неофициальный референдум. Он призван определить отношение граждан к выборам в Конституционную ассамблею, которые запланированы на 30 июля.
Венесуэльцы также отвечали на вопросы, хотят ли они проведения свободных выборов и создания правительства национального единства, а также – должны ли вооружённые силы поддерживать решения парламента.
Голосование прошло на 2000 участках по всей стране. По данным оппозиции, участвовали в нём более пяти миллионов человек.
Николас Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи в начале мая. Её задача – разработать новую конституцию. По словам президента, только это поможет исправить ситуацию в стране. Однако оппозиционеры считают, что изменения в конституции позволят Мадуро создать в стране однопартийную систему и полностью взять власть в свои руки.
Оппозиция организовала так называемый народный референдум, как акт неповиновения.
Между тем, Мадуро не намерен признавать результаты опроса. Оппозиция заявляет, что, возможно, в стране пройдёт общенациональная забастовка.
Массовые протесты в Венесуэле начались в 2014-м, а в апреле этого года вспыхнули с новой силой. Обострению конфликта способствовало решение Верховного суда взять на себя полномочия парламента, а его депутатов лишить неприкосновенности. Позже суд отменил решение, но протесты продолжились.
Выступления оппозиционеров жёстко подавляют власти. За последние три месяца погибло более 90 человек. Во время референдума также произошёл инцидент в одном из бедных кварталов Каракаса. Там неизвестные открыли стрельбу по участникам опроса. Погибла женщина, три человека получили ранения.
Результаты референдума оппозиция обещает обнародовать в ближайшее время.