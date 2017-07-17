Южная Корея призвала КНДР к переговорам

Министерство обороны предложило Пхеньяну возобновить переговоры военных ведомств, чтобы снизить напряжённость на Корейском полуострове. Если КНДР согласится, то они пройдут 21 июля на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

[Со Чху Сок, министр обороны Южной Кореи]:

«Мы просим Север откликнуться на наше предложение восстановить военные связи в западном регионе, которые были прерваны. Мы ждём от Севера положительного ответа».

Последние переговоры между республиками на уровне правительства прошли в декабре 2015 года. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал идею об их возобновлении во время визита в Германию. Он также выступал за мирное урегулирование отношений с КНДР в ходе своей предвыборной кампании.

Министерство объединения Южной Кореи также предложило северокорейскому Красному Кресту возобновить встречи родственников, разделённых Корейской войной.

[Чо Мён Кён, министр объединения]:

«Мы предложили Красному Кресту провести переговоры о воссоединении семей, также предложено возобновить переговоры по военной линии, чтобы остановить все враждебные действия в демилитаризованной зоне».

По мнению южнокорейских властей, это два самых актуальных вопроса в отношениях с Пхеньяном. Их решение поможет восстановить сотрудничество между двумя республиками и наладить ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР.

Северная Корея очень активно тестирует баллистические ракеты среднего и дальнего действия, нарушая резолюции ООН. Кроме того, за последние одиннадцать лет Пхеньян провёл пять ядерных испытаний, которые осудило международное сообщество.