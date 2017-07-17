Во Франции прошел Чемпионат мира по сборке кубика Рубика

Со дня создания кубика Рубика прошло более 40 лет. Сегодня эта игрушка продолжает собирать тысячи людей по всему миру для участия в соревнованиях. Самый недавний чемпионат, 35-й по счёту, прошёл на днях в пригороде Парижа. Франция впервые принимает у себя подобные состязания.

Победители получили награды из рук самого Эрнё Рубика, венгерского архитектора и изобретателя знаменитой головоломки. Он отмечает, что поначалу его детище восприняли скептично.

[Эрнё Рубик, изобретатель кубика Рубика]:

«Когда я попытался продать кубик как продукт, то мне сказали: «Продать это невозможно, потому что это слишком сложно». Но люди доказали, что это возможно. Естественно, это сложно, но сложность не означает, что это плохо. Сложность можно преодолеть, и в итоге победить».

Около 1100 участников из 70 стран собирали головоломку на скорость различными способами. Например, одной рукой или с закрытыми глазами.

[Иэн Шеффлер, автор книги «Cracking the Cube»]:

«Сборка кубика Рубика на скорость — почти как олимпийские соревнования. Люди собирают головоломку с помощью ног, одной рукой, с завязанными глазами. Я думаю, что самое интересное – это когда одновременно группа людей с завязанными глазами в течение часа собирает 40 кубиков Рубика подряд».

Стандартные размеры кубика Рубика 3×3×3. Но участники соревнований собирали головоломку и с другим количеством секций: от двух до семи.

[Кевин Каньон, участник соревнований]:

«Прежде всего, это головоломка. Это вызов, хочется её решить. И когда уже знаешь, как это сделать, то понимаешь, что есть способы улучшить свои результаты, тогда хочется сделать это быстрее и ещё быстрее».

Чемпионат проходил с 13 по 16 июля.