В Исландии 4-месячных младенцев учат стоять без поддержки

В этом бассейне в Рейкьявике происходят настоящие чудеса. Исландский врач-терапевт Снорри Магнюссон учит младенцев стоять. На курсы приводят малышей в возрасте от трёх с половиной до восьми месяцев.

Самостоятельно дети обычно начинают вставать в девять месяцев и позже. Здесь же они находятся в опытных руках Магнюссона.

[Снорри Магнюссон, врач-терапевт]:

«Родители всегда очень удивляются, увидев, что делают их дети. Но всё начинается с правильной тренировки».

По словам врача, главное – укреплять позвоночник и верхние мышцы тела. Эти малыши посещают курсы только вторую неделю, но уже могут несколько секунд стоять на руке тренера или на плавательной доске. Поскольку это длится недолго, то не повредит тазобедренным и коленным суставам младенца.

Во время обучения родители помогают детям выполнять специальные упражнения. Но это не тренировка по плаванию.

[Снорри Магнюссон, врач-терапевт]:

«Всё же я не учу детей плавать. Я помогаю им развить двигательные навыки и учу сохранять равновесие. Это главное в моей работе».

Объяснения этому феномену в медицинских кругах пока не находят.

[Хуан Феррер де Паула, педиатр]:

«Честно говоря, я в недоумении. Хочется знать, как этот человек стимулирует детей стоять без поддержки. Это нелогично и необыкновенно. Обычно ребёнок может стоять или садиться в восемь месяцев».

Некоторые родители уже приводили на курсы к Магнюссону своих старших детей. Теперь приводят их маленьких братиков и сестёр. Говорят: дети обучаются с разной скоростью.

[участница курсов]:

«Мне кажется, между младенцами есть разница. Моя старшая дочь ещё не могла стоять в таком возрасте (как сейчас младшая)».

Снорри Магнюссон проводит курсы для младенцев уже 27 лет и постоянно совершенствует свои методы обучения. Длится курс 12 недель. К его завершению некоторые дети могут стоять без поддержки не менее 15 секунд.