В Мексике прошел изнуряющий ультрамарафон по горам

За несколько часов до рассвета начинается ультрамарафон в мексиканском штате Чиуауа. Бегунам предстоит в условиях летней жары пробежать по горам Медного каньона одну из дистанций: 63 или 100 километров.

Темно, но главное – не жарко. Вооружившись фонарями, участники забега наслаждаются утренней прохладой.

Маршрут начинается в 2,5 тысячах метрах над уровнем моря. Участники спускаются на полтора километра вниз, затем возвращаются на место старта. За это время их испытывают на прочность экстремальные погодные условия: жара и высокая влажность. Сложности добавляют также перепады высот и ухабистая трасса.

Эти места — родина индейского народа тараумара. Его представители тоже участвуют в забеге. В Мексике они известны своей небывалой выносливостью и способностью бегать на длинные дистанции.

Женщины тараумара традиционно бегут в длинных цветных юбках. Мужчины одеваются более современно. Но у тех и у других на ногах обычно – самодельные сандалии, которые иногда приходится перешнуровывать.

[Хавьер Ривера, участник забега]:

«Ноги у меня не устали. Я всегда тренируюсь там, где живу, чтобы не уставать во время забега. Я тренируюсь дома в Урике. У нас там тоже овраг и очень высокие и крутые холмы. Там тоже очень жарко летом».

Индейцы тараумара стремятся остаться самым изолированным коренным народом Мексики. Его представители строят свои дома в пещерах, ведут образ жизни своих предков. В день многие из них в среднем преодолевают около 50 километров пешком, собирая на склонах каньона древесину, навещая друзей или обрабатывая свои угодья.

Сами себя они называют «рарамури», что в переводе означает «лёгкие ноги».

Поучаствовать в ультрамарафоне приезжают бегуны со всего мира, включая США, Канаду, Францию и Испанию.

[Крио Гарсиарена, участник забега из Испании]:

«Я приехал сюда для того, чтобы увидеть их. Ведь соревнований по горным трассам множество. Мне очень хотелось увидеть, как бегут тараумара. Необыкновенно, что я получил возможность пробежать вместе с ними».

Ультрамарафон – это забег, длина которого превышает дистанцию традиционного марафона – 42 километра 195 метров.