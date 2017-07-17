В Марокко изучают следы динозавров, оставленные 85 млн лет назад

В Марокко продолжают исследовать следы динозавров. Обнаружили их ещё в 2014-м на побережье Агадира после несильного цунами. Оно очистило от песка небольшой участок пляжа Анза.

Палеонтологи нашли уже более трёхсот следов доисторических ящеров. Среди них – отпечатки ног птерозавров и хищных тероподов.

[Мусса Масрур, палеонтолог]:

«Следы тероподов не часто встречаются в мире. Тероподы жили до самого исчезновения динозавров. Этим следам в Анзе не менее 85 миллионов лет. Они оставлены незадолго до вымирания динозавров, что произошло 65 миллионов лет назад. Это даёт нам представление о последних динозаврах».

Длина участка, где обнаружены следы, — один километр, ширина – 30 метров. Учёные отмечают, что следов здесь очень много.

[Мустафа Хабаш, учёный]:

«Это уникальное место, потому что расположено на пляже. Следов много и сохранились они отлично. Сюда теперь приезжают для исследований марокканские и зарубежные студенты».

На пляж приводят и школьников. Им рассказывают о жизни древних ящеров и учат ходить как тероподы.

[Хассан Буфуш, учёный]:

«Мы рассказываем детям историю динозавров, объясняем, как образовались окаменелые следы».

О следах динозавров на пляже стало известно благодаря французскому блогеру, который опубликовал фотографии этого места на своём веб-сайте. Правда, местные жители уже знали о них, но принимали за следы птиц.

Достопримечательность привлекает многих туристов. Однако морские волны постепенно заносят песком исторические следы. Активисты надеются, что власти установят здесь специальное заграждение, чтобы тайны доисторического прошлого были открыты для глаз людей.