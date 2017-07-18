18 июля 2017

Тайские фермеры устроили гонки на буйволах

| 0

Впряженные в плуг буйволы, несущиеся по затопленным полям. Эта гонка — главное событие сельской ярмарки в тайской провинции Чонбури. Местное развлечение давно переросло в ранг международного, привлекая сюда множество туристов.

[Витая Хунпломе, представитель администрации Чонбури]:
«Гонка буйволов — традиция провинции Чонбури. Ей более ста лет. Ничего подобного нет в других провинциях Таиланда и в мире».

Поспеть за разгоряченными животными по силам не каждому. Принимая на себя потоки грязи, погонщики еле успевают перебирать ногами.

[Терм Хормчуен, фермер]:
«Важно знать их характер, выучить повадки. (А они очень упрямы?) Некоторые не хотят останавливаться, наступают на плуг и ломают его. Такие очень упрямые».

При этом, буйволов на рисовых полях Таиланда больше не используют. Их заменила техника. Фермеры с ностальгией вспоминают былые времена.

[Ярун Лаймитонг, фермер]:
«Я работал с буйволами в молодости, вспахивал поля. Когда я стал старше, мы перестали их использовать, на смену пришли тракторы. Вот почему я всегда присоединяюсь к гонкам, когда их проводят».

После забега разгорячённых животных успокаивают холодным душем.

Сегодня буйволов в Таиланде в основном выращивают для соревнований. При этом их рыночная стоимость очень высока: превышает 2400 долларов.

Тайские фермеры устроили гонки на буйволахВ ЮАР массовая миграция сардины привлекает дайверовВ Чехии работает оздоровительный центр для лошадейКалифорнийцы ходят на работу с собаками, чтобы снять стрессТайвань: большой торт для большой пандыВ Австралии собаки-доноры сдают кровь для собратьевЗоопарк Токио опубликовал видео с новорождённым детёнышем пандыБольшая панда принесла детёныша в зоопарке в ТокиоУ льва, которого ранее стерилизовали, родилось потомствоПожары в Канаде: тысячи эвакуированных

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *






© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.