Тайские фермеры устроили гонки на буйволах

Впряженные в плуг буйволы, несущиеся по затопленным полям. Эта гонка — главное событие сельской ярмарки в тайской провинции Чонбури. Местное развлечение давно переросло в ранг международного, привлекая сюда множество туристов.

[Витая Хунпломе, представитель администрации Чонбури]:

«Гонка буйволов — традиция провинции Чонбури. Ей более ста лет. Ничего подобного нет в других провинциях Таиланда и в мире».

Поспеть за разгоряченными животными по силам не каждому. Принимая на себя потоки грязи, погонщики еле успевают перебирать ногами.

[Терм Хормчуен, фермер]:

«Важно знать их характер, выучить повадки. (А они очень упрямы?) Некоторые не хотят останавливаться, наступают на плуг и ломают его. Такие очень упрямые».

При этом, буйволов на рисовых полях Таиланда больше не используют. Их заменила техника. Фермеры с ностальгией вспоминают былые времена.

[Ярун Лаймитонг, фермер]:

«Я работал с буйволами в молодости, вспахивал поля. Когда я стал старше, мы перестали их использовать, на смену пришли тракторы. Вот почему я всегда присоединяюсь к гонкам, когда их проводят».

После забега разгорячённых животных успокаивают холодным душем.

Сегодня буйволов в Таиланде в основном выращивают для соревнований. При этом их рыночная стоимость очень высока: превышает 2400 долларов.