18 июля 2017

Детальные переговоры о «брексите» начались в Брюсселе

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С длительного рукопожатия Мишеля Барнье и Дэвида Дэвиса стартовал в Брюсселе первый раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Барнье представляет ЕС, Дэвис – Соединённое Королевство.

В июне стороны обсудили темы вопросов и последовательность их решения, а также составили расписание встреч. Теперь, по словам переговорщиков, настало время заняться деталями.

[Дэвид Дэвис, британский министр по выходу из ЕС]:
«Мы неплохо начали в прошлом месяце. И, как говорит Мишель, сейчас понимаем суть дела. Мы обсудим четыре вопроса: права граждан, финансовое урегулирование, проблему разделения и границу с Северной Ирландией».

Обе стороны надеются на успех в переговорах.

[Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС]:
«Нам нужно изучить и сопоставить наши соответствующие позиции, чтобы добиться хорошего прогресса».

Других комментариев Барнье и Дэвис не сделали. Следующая пресс-конференция намечена на четверг. На ней чиновники объявят о результатах работы переговорных групп.

Референдум по вопросу «брексита» прошёл в Великобритании в прошлом году. За выход из ЕС проголосовали почти 52% избирателей. В конце марта этого года премьер-министр Тереза Мэй официально уведомила Евросоюз о желании Соединённого Королевства покинуть блок.

Согласно Лиссабонскому договору, процедура выхода из состава ЕС займёт два года. Соответствующее соглашение стороны хотят подготовить к октябрю 2018. После этого оно поступит на рассмотрение в Европарламент.

Если всё пойдёт по плану, то 30 марта 2019 Великобритания перестанет быть членом Евросоюза.

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