Тайфун «Талас» обрушился на Китай и Вьетнам

Тайфун «Талас» обрушился на центральные провинции Вьетнама. Сообщается по меньшей мере о 14 погибших. Из-за сильного ливня улицы столицы, Ханоя, погрузились в воду. Некоторые стали похожи на бурные реки.

Транспорт продолжает передвигаться, но с трудом.

[житель Ханоя]:

«Многие улицы затоплены. Мой мотоцикл заглох раза три или четыре, и я до сих пор не доехал до места назначения».

На любительских видеокадрах виден проливной дождь и то, как стремительно течёт вода по улице одного из посёлков.

Власти провинции Нгеан сообщили о гибели женщины – рухнула крыша её дома. Кроме того, затонуло грузовое судно. Около десяти человек, находившихся на борту, пропали без вести.

В настоящее время авиасообщение с центральными провинциями приостановлено.

«Талас» – второй тропический шторм, который обрушился на Вьетнам в этом году. Эта страна часто страдает от стихийных бедствий, в том числе – от тайфунов и штормов. Они приносят дожди и разрушения.

Тем временем, стихия бушевала и на юге Китая. Сюда тайфун также принёс сильные ветры и проливные дожди. Авиасообщение нескольких аэропортов провинции Сычуань было нарушено.

В целом, это уже четвёртый тайфун в 2017 году.