Переночевать у взлетно-посадочной полосы предлагают в Стокгольме

Если вы собираетесь приехать в Стокгольм и ищете номер с необычным видом, то вам, возможно, уже не придётся далеко отъезжать от городского аэропорта Арланда.

В апартаменты класса люкс превратили бывшую диспетчерскую вышку. Её больше не используют по назначению, поскольку аэропорт построил новую. Зато здесь теперь можно наслаждаться зрелищем взлёта и посадки самолётов.

[Лена Рокос, замдиректора аэропорта Арланда]:

«Креативные умы из отдела маркетинга задавались вопросом: для чего нужно это сооружение, как его используют? На самом деле его никак не использовали. Несколько лет оно пустовало. Поэтому они придумали ему применение, и вышло очень удачно».

Чтобы переночевать в таком номере, нужно сначала принять участие в конкурсе. Если повезёт, то вы не только сможете наслаждаться видом на взлётно-посадочную полосу, но и получите доступ в те зоны аэропорта, которые обычно закрыты для других пассажиров.

[Лена Рокос, замдиректора аэропорта Арланда]:

«Мы обещаем уникальные впечатления. Постояльцы увидят то, чего не могут увидеть остальные. Конечно, за исключением самих работников аэропорта».

Продолжительность одного пребывания не превысит 24 часа. Аэропорт также обещает для постояльцев экскурсию в новую диспетчерскую вышку.