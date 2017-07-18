Турция продлила чрезвычайное положение ещё на 3 месяца

Парламент Турции по просьбе правительства продлил чрезвычайное положение в стране ещё на три месяца. Впервые его ввели год назад после неудачной попытки военного госпереворота. Действие режима ЧП парламент продлевает уже в четвёртый раз.

Депутаты говорят, что это вынужденная мера. По их словам, чрезвычайное положение будет длиться, пока идёт борьба с терроризмом.

[Бюлент Туран, депутат парламента]:

«Мы проголосовали и продлили его ещё на три месяца по просьбе правительства и рекомендации Совета государственной безопасности. Но мы не хотим жить в условиях чрезвычайного положения и не стремимся к этому».

Между тем, некоторые члены парламента говорят: президент Эрдоган использует чрезвычайное положение, чтобы узурпировать власть.

[Айтуг Атиджи, депутат парламента]:

«Чрезвычайное положение нужно отменить. Мы не обязаны его вводить. Это выбор правящей партии. Из-за этого выбора противозаконные действия продолжаются. Именно поэтому мы против».

Попытка военного переворота в Турции произошла с 15 на 16 июля прошлого года. Её подавили. В общей сложности в ходе тех событий погибло около 250 человек. После неудавшегося путча начались чистки в армии и госаппарате. Власти арестовали более 50 тысяч человек, 150 тысяч служащих уволили или временно отстранили от работы.

Тайип Эрдоган обвиняет в организации переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живёт в изгнании. Тот всё отрицает. При этом, 14 июля правительство Турции уволило ещё 7000 полицейских, государственных служащих и учёных. Их обвинили в связях с Гюленом.

Тем временем, в Стамбуле с размахом отметили годовщину подавления переворота. На посвящённый этому событию митинг собрались десятки тысяч сторонников президента.