Литва выдаст США подозреваемого в кибермошенничестве

Литовского гражданина Эвалдаса Римашаускаса, подозреваемого в кибермошенничестве, экстрадируют в США. Там в отношении него ведётся уголовное расследование.

Решение принял суд Вильнюса. Римашаускаса обвиняют в том, что он обманным путём вынудил американские компании заплатить ему более 100 миллионов долларов. По просьбе прокуратуры США его заключили под стражу в марте.

Однако адвокат Римашаускаса считает, что представленных доказательств недостаточно для экстрадиции. Она намерена обжаловать решение суда.

[Снегуоле Ужданавичене, адвокат]:

«Я и ответчик ознакомимся с решением и представленными доказательствами. И мы, конечно, в соответствии с литовским уголовным кодексом воспользуемся правом обжаловать это решение. Надеюсь, вышестоящий суд примет всё это во внимание».

Прокуратура США обвиняет Римашаускаса в хищении персональных данных, мошенничестве и отмывании денег. По её данным, литовский гражданин выдавал себя за сотрудников известного азиатского производителя компьютерной техники. С помощью мошенничества с электронными письмами он добился, чтобы на открытые им банковские счета перечисляли деньги американские компании. Их название не озвучивается. Но, по словам адвоката Римашаускаса, в запросе о выдаче фигурируют Facebook и Google.

Если суд признает литовца виновным, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сам подозреваемый все обвинения отрицает.