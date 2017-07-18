Лучшие фрифлаеры-юниоры станцевали в аэротрубе в Мадриде

Завораживающие полёты в таинственных лучах прожекторов показали зрителям в Мадриде. Танцы исполняют юные спортсмены, которые специализируются на полётах в аэродинамической трубе.
Они парят благодаря мощным воздушным потокам, которые нагнетают вентиляторы. В общей сложности выступили девять лучших спортсменов-юниоров.
Все они приехали в Мадрид в так называемый тренировочный лагерь «Супергероев». Его работа длится неделю.
[Леонид Волков, чемпион мира по полётам в аэротрубе]:
«У нас есть тренеры по фристайлу, по танцам и прыжкам на батуте. То есть дети получают большую пользу, их мастерство растёт с каждым днём».
Юные спортсмены также довольны интенсивным обучением.
[спортсменка]:
«Я много тренировалась. Интересно изучать новые движения, особенно на батуте, отрабатывать сальто. Потом я могу отточить движения в аэротрубе».
[спортсменка]:
«В течение недели полётов я выполнила много акробатических трюков и изучала разную последовательность, чтобы объединить всё это во время фрифлая».
[спортсмен]:
«Всё просто отлично. Мы разделены на группы. В основном встречаемся с другими ребятами из разных стран».
Юным спортсменам, которые участвуют в полётах, от 11 до 18 лет.