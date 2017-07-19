Ресторан для стервятников спасает экосистему Непала

Непалец Дхан Бахадур гостеприимно приглашает посетителей в один из самых необычных ресторанов мира. Путь пролегает по границе с Национальным парком Читван. Это одна из главных достопримечательностей Непала, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако внимание туристов приковывают не пейзажи, а птицы. И не случайно, ведь это ресторан для грифов.

[Дхан Бахадур, основатель проекта]:

«Видите, мы заготовили говядину… Здесь видно, как грифы сидят на деревьях вокруг. Они прилетают в течение получаса, после того как мы разложим еду».

За последние 15 лет их численность на территории Индостана заметно сократилась: с 40 миллионов до 11 тысяч. Из-за этого баланс в экосистеме был нарушен: стало больше ворон, крыс и бешенных собак. Леопарды стали чаще нападать на людей. Также повсюду можно увидеть разлагающиеся туши животных.

Ресторан – один из способов восстановить популяцию грифов. Птиц здесь регулярно кормят говядиной.

[Дхан Бахадур, основатель проекта]:

«К нам приводят «пожилых» коров из соседних деревень. Мы покупаем животных по два доллара. Для фермеров это облегчение».

Здесь проповедуют идею гуманного отношения ко всем животным. Ресторан покупает старых коров и заботится о них пока те не умрут собственной смертью.

Проект стал экономическим подспорьем для местных жителей: в глухую деревню потянулись туристы.

[Радж Махато, владелец местной гостиницы]:

«Это финансовая поддержка. С открытием ресторана для грифов у нас стало больше постояльцев. Местные владельцы гостиниц получили пользу. Жители деревни стали больше зарабатывать».

Раньше в Непале насчитывалось 50 тысяч гнёзд грифов, сегодня не более 500. Причем одна самка высиживает лишь по одному яйцу в год.

Тем временем, ресторан приносит плоды. В этом году белоголовых грифов здесь стало больше на 36 птиц.