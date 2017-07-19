Лесные пожары охватили Черногорию и Хорватию

На побережье Адриатического моря бушуют лесные пожары. На черногорском острове Луштица – уже два очага возгорания. Пламя угрожает нескольким городам и посёлкам. Причиной бедствия стали сильная жара и отсутствие дождей.

Огонь почти подобрался к одному из населённых пунктов, где отдыхает много туристов. Пожарные размещают технику так, чтобы защитить от пламени жилые дома.

В Интернете появляются любительские видеокадры. Кто-то запечатлел пожарный самолёт, который летит тушить лес. На другом видео – городок Толошка Шума, за которым виднеется огненное зарево. На следующих кадрах – пожарные тушат пламя рядом с городом Джурашевичи.

Все пожарные расчёты Черногории брошены на борьбу с огнём, охватившим леса Луштицы. МВД страны обратилось к Евросоюзу за помощью в тушении пожаров.

В Хорватии также борются с огнём несколько сотен пожарных со всей страны. Им помогают военнослужащие.

Пожар грозил распространиться на крупный город Сплит. Однако сильный ветер, который мешал сдерживать огонь, стих. Это позволило подключить к тушению пожарные самолёты. В итоге удалось защитить город от пламени.

Те не менее, в некоторых местах огонь продолжает бушевать. Пожар добрался посёлка Сринине.

[жительница Сринине]:

«Мы находились здесь всю ночь и, как могли, старались защитить дома. Без пожарных самолётов и пожарных сегодня тут было бы всё плохо. Говорят, один дом сгорел дотла. Там жила женщина».

Пожар в Хорватии уже уничтожил четыре с половиной тысячи гектаров леса. Информации о жертвах не поступало. Сообщают, что за помощью в больницу обратились 16 человек.