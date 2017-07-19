Принц Уильям и Кейт посетили бывший концлагерь в Польше

Британские герцог и герцогиня Кембриджские в ходе официального визита в Польшу посетили музей Штуттгоф, который находится недалеко от Гданьска. Здесь в годы Второй мировой войны располагался нацистский концлагерь. В его стенах погибло 65 тысяч человек.

Уильям и Кейт осмотрели экспонаты в сопровождении гида. Позже они пообщались с людьми, пережившими Холокост.

После Штуттгофа монаршая пара отправилась в Гданьск. Супругов торжественно встречают на рыночной площади в Старом городе.

[житель Гданьска]:

«Сюда приехали король и королева. Они англичане, поэтому нам нужен английский флаг». [житель Гданьска]:

«В наши дни встретить монархов очень трудно, особенно королевскую семью или семью принца. Так что это хорошая возможность показать детям настоящую королевскую семью». [жительница Гданьска]:

«Это замечательная пара. Детей любят и благотворительностью занимаются. У меня впечатления очень хорошие».

Здесь же, на площади Уильяму и Кейт дают отведать традиционные польские блюда и напитки. Позже их ждёт визит в один из музеев Гданьска.

Герцог и герцогиня прибыли в Польшу в понедельник. В первый раз они взяли в поездку по Европе детей – принца Джорджа, которому на днях исполнится четыре, и двухлетнюю принцессу Шарлотту.

В ходе визита Уильям и Кейт встретились с президентом Польши и его супругой. Они также пообщались с жителями Варшавы.

Официальный тур монаршей семьи по Европе включит также Германию. Завершается он в пятницу.