Учёные: на Земле происходит шестое массовое исчезновение видов животных

Перенаселение и избыточное потребление – это одна из главных причин сокращения численности животных на планете. К такому выводу пришли учёные, проведя масштабное исследование. Его результаты недавно опубликовали в журнале Национальной академии наук США.

По мнению учёных, сейчас на Земле происходит шестое в её истории вымирание видов. И продолжается оно уже несколько десятилетий. Главный виновник так называемого «биологического истребления» — человек.

[Герардо Себаллос, соавтор исследования]:

«Это первое исследование по оценке исчезновения популяций в глобальном масштабе, по всему миру. Мы сфокусировались на объёмах потерь в популяциях».

В целом исследовали 27 600 видов наземных позвоночных животных, таких как млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии. При детальном изучении 177 видов учёные увидели чрезвычайно резкое сокращение численности позвоночных.

[Герардо Себаллос, соавтор исследования]:

«Это новое массовое вымирание, шестое, и вызвано оно человеком. Мы говорим о потере огромного числа видов за 100-150 лет. Если тренд будет продолжаться, то к концу столетия 70% видов исчезнут. И виноваты в этом мы сами».

Учёные говорят, что такое вымирание представляет непосредственную угрозу выживанию людей. По их словам, времени, чтобы что-то изменить, осталось совсем немного.

[Герардо Себаллос, соавтор исследования]:

«Все эти виды – главное условие существования жизни на Земле, поэтому ситуация очень серьёзная. Мы уничтожаем природные условия, которые позволяют нам существовать на планете».

Исследователи призывают создать международную организацию, которая бы финансировала сохранение дикой природы в глобальном масштабе.