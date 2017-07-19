Суд Таиланда выносит самый массовый приговор торговцам людьми

Суд Бангкока начал выносить приговоры по делу о торговле людьми – крупнейшему в Таиланде. На скамье подсудимых оказались 103 человека. Среди них – тайские полицейские и чиновники, генерал тайской армии и граждане Мьянмы.

Прокуратура ожидает суровых приговоров.

[Прайутх Порсаттайарак, сотрудник прокуратуры]:

«Я считаю, что решение суда будет жёстким, чтобы больше никто не осмелился совершить подобные преступления. Сегодняшний вердикт – это способ показать миру, что торговля людьми запрещена в Таиланде, и Таиланд искоренит торговлю людьми».

Процесс по вынесению приговоров в Таиланде может длиться долго. При этом, адвокаты пока не знают, какими окажутся сроки заключения.

[Чутчаворн Пиаклин, адвокат]:

«Я пока не могу предположить, каким будет наказание для моего клиента. Каждого подозреваемого ждёт разный срок. Это зависит от степени их вины».

Судебный процесс начался два года назад после того, как в провинции Сонгкхла на границе с Малайзией обнаружили десятки захоронений людей. Полиция заподозрила, что это узники торговцев людьми. Те удерживали пленников в лагерях в джунглях, пока родственники не заплатят выкуп. В ходе спецоперации полиция освободила 800 человек. В основном это были беженцы из Мьянмы.

Между тем, правозащитные организации заявляют, что под суд в Таиланде попали лишь немногие преступники, и торговля людьми продолжается в больших масштабах. Ещё множество таких лагерей остались на тайско-малазийской границе.