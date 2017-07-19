Членов Amnesty International в Турции оставили под арестом

Суд Турции продлил срок задержания шестерых сотрудников международной организации Amnesty International. Ещё четверых арестованных правозащитников выпустили под подписку о невыезде.

[Джон Дальхизен, директор Amnesty International в Европе]:

«Сегодня рано утром шестерых правозащитников, некоторые из которых очень известны в Турции, в том числе нашего директора Идиль Эсер, оставили под стражей по ложным обвинениям в терроризме».

Активистов задержали 5 июля на семинаре, посвящённом цифровой безопасности и информационному менеджменту. Проходил он недалеко от Стамбула. Изначально правозащитникам не объяснили причину ареста. Теперь же собираются судить за предполагаемые связи с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Именно его президент Турции обвиняет в организации попытки военного переворота.

[Джон Дальхизен, директор Amnesty International по Европе]:

«Это нападение на явно невинных людей. Это нападение на ядро турецкого гражданского общества, то есть – на критиков правительства, на несогласных».

Среди тех, кого оставили под стражей – два иностранца – граждане Швеции и Германии.

[Эндрю Гарднер, представитель Amnesty International]:

«Это очень тёмный день для турецкой судебной системы. Это ещё раз доказывает, что здесь нарушают законы. Это дело политически мотивировано, оно не основано на законодательстве. И это предупреждение для всех нас, что здесь небезопасно».

Тем временем, президент Турции обвиняет правозащитников в том, что они участвовали в новом заговоре.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«К сожалению, они собрались там на встречу, которая, по сути, была продолжением переворота 15 июля».

После неудавшегося переворота в Турции начались политические чистки. Власти начали арестовывать военных, госслужащих и работников судебной системы. Примерно 50 тысяч человек попали в тюрьму, почти 150 тысяч граждан уволили либо временно отстранили от работы.