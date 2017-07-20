Для оперы «Кармен» в Австрии возвели гигантскую плавучую сцену

Опера «Кармен» — самое известное произведение Жоржа Бизе. В этом году её поставили в Австрии в рамках Брегенцского фестиваля.

Мероприятие начали проводить более 100 лет назад. И главная его изюминка – плавучая сцена. В этот раз специально для «Кармен» её сделали в виде колоды карт, которая рассыпается из гигантских 20-метровых рук. Каждая из 59 карт весит 2,5 тонны.

Над дизайном сцены работала Эс Девлин – один из лучших театральных художников мира. За её плечами церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне 2012 года и открытия Игр в Рио-де-Жанейро в 2016. На создание этой сцены ушло 10 месяцев и 7 миллионов евро.

[Эс Девлин, художник сцены]:

«Сначала я думала, это будет сделать почти невозможно, потому что, если не будет ощущения, что карты зависли в воздухе, идея вообще не будет иметь смысла. И, конечно, всё это должно выстоять в течение двух лет в условиях ветра, дождя, штормов, снега, зноя».

Актерский состав — не только вокалисты мирового уровня. Каждый – в отличной спортивной форме. Кому-то приходится петь, разместившись на самом верху огромной карты, а исполнительнице роли Кармен — спешно уплывать с места действия.

[Каспер Холтен, режиссер]:

«В «Кармен» мы увидим историю под другим углом. Благодаря необычной сцене мы не просто театр на озере, наши актеры взаимодействуют с водой, у нас над головами — небо. Природа добавляет истории драматизма. Нашу постановку можно показать только здесь, на Боденском озере».

Билеты на весь летний сезон «Кармен» уже раскуплены. Однако у зрителей ещё есть шанс увидеть постановку следующим летом.