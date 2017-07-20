Дональд Трамп усилил давление на Сенат в вопросе Obamacare

Сенаторы республиканцы собрались в Белом доме на встречу с президентом Дональдом Трампом. Их пригласили сюда, поскольку в Сенате снова не смогли принять новый закон о медицинском страховании и отменить старый Obamacare.

Верхняя палата находится под контролем Республиканцев. Однако фракция большинства разделилась на два лагеря. Часть считает, что новую программу нужно дорабатывать.

Тем временем, Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на августовские каникулы, пока те не решат разногласия и не проголосуют.

[Дональд Трамп, президент США]:

«В течение семи лет я обещал американцам, что вы отмените Obamacare. Люди страдают. Бездействие – это не вариант. Честно говоря, мне кажется, что мы не можем уехать из города, пока не примем план медицинского страхования, пока мы не дадим людям достойное здравоохранение. Мы уже близки к цели».

После встречи с президентом некоторые сенаторы сказали, что разногласия сокращаются, и что они настроены решить вопрос быстро.

[Митч Макконнелл, лидер фракции большинства в Сенате]:

«На следующей неделе мы будем голосовать за законопроект. У меня есть все основания надеяться, что мы проголосуем утвердительно».

Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей политической программы. Первым его решением на посту президента был указ об отмене Obamacare.