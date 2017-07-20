ВПП: ситуация в Йемене ухудшается из-за голода и холеры

Йемен всё больше погружается в гуманитарный кризис. 17 миллионов человек, то есть две трети населения страны, не знают, что будут есть завтра.

[Стивен Андерсон, глава отделения ВПП в Йемене]:

«Ситуация в Йемене всё больше усложняется. В дополнение к почти повальному голоду, страну поразила беспрецедентная масштабная вспышка холеры».

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), на спасение йеменцев от голода требуется один миллиард двести миллионов долларов в год. Она призывает международных доноров выделить 320 миллионов в период с июля по декабрь. Пока что удалось собрать только 37% этой суммы.

В этом месяце США отправили в Йемен судно с 26 тоннами пшеницы. Здесь из неё сделают муку и будут раздавать голодающим. Этого должно хватить на то, чтобы в течение месяца прокормить два миллиона человек.

[Стивен Андерсон, глава отделения ВПП в Йемене]:

«Мы очень благодарны за эту очень своевременную помощь и поддерживаем США и других доноров в их усилиях. Но мы всё равно вынуждены обращаться к миру за содействием, потому что получили менее 40% средств, необходимых Йемену в этом году».

На призыв ВПП также откликнулся Китай и выделил Йемену пять миллионов долларов. На эти деньги смогут кормить в течение месяца более 900 тысяч человек.

Всемирная продовольственная программа планирует в июле обеспечить продовольствием почти семь миллионов голодающих йеменцев. Из них более трёх миллионов человек получат полный рацион продуктов, остальным из-за недостатка средств достанется только 60-процентный рацион.

Голод делает йеменцев наиболее уязвимыми и к болезням. По данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля в стране зарегистрировали более 320 тысяч случаев заболеваний с подозрением на холеру. Более 1700 человек с симптомами острой диареи умерли.

При этом, по словам заместителя Генерального секретаря ООН Стивена О’Брайена, число больных и умерших людей, вероятно, намного выше, поскольку сотрудники гуманитарных организаций не могут добраться до отдалённых районов Йемена.

Гражданская война в стране продолжается с 2014 года.