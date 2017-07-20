Как изменятся Хельсинки — покажут на 3D-модели

В Финляндии создали две новые трёхмерные модели столицы. Они помогут реализовать проект «умный город». В процессе создания использовали аэрофотоснимки и данные лазерного сканирования.

Специалисты хотели получить не просто трёхмерное изображение, а программу с полной информацией обо всех зданиях и объектах.

[Энни Айраксинен, координатор программы 3D-модель Хельсинки]:

«Думаю, эти две модели города можно использовать для обустройства Хельсинки, а также, чтобы сделать работу эффективнее. Мы сможем принимать более правильные решения».

Городские власти сделают 3D-модели доступными всем местным жителям, организациям и учебным учреждениям.

[Хейкки Мантюмаки, сотрудник отдела окружающей среды города]:

«Совершенно очевидно, что мы будем развиваться. Теперь мы хотим знакомить с нашими планами людей. Они смогут прокомментировать их до запуска официального планирования».

В Хельсинки – примерно 620 тысяч жителей. По оценкам властей, к середине столетия население столицы увеличится на 250 тысяч человек. А это означает, что в городе появится больше жилых домов и офисных зданий.

[Хейкки Мантюмаки, сотрудник отдела окружающей среды города]:

«Люди увидят, насколько масштабные изменения произойдут в их районе. Им поможет в этом трёхмерная модель».

3D-модель Хельсинки охватывает более 400 квадратных километров, включая несколько близлежащих островов.